Пензенским школьникам рассказали о деятельности ФСИН (видео)

Накануне Дня Победы для еще одного коллектива школьников полицейские и представители общественного совета при УМВД устроили экскурсию совместно с федеральной службой исполнения наказаний.

В рамках этой встречи дети узнали о деятельности федеральной структуры, побывали на нескольких интерактивных площадках, где были представлены снаряжение, техника и средства самообороны. После этого маленьких гостей сотрудники угостили кашей из походного котелка.

«Дети остались довольны. Неоднократно слышала, что собираются стать защитниками Родины, продолжить учебу в вузах правоохранительной направленности», — рассказала инспектор отдела организации деятельности УУП ПДН УМВД России по Пензенской области Марина Колганова, сообщает телеканал «Экспресс».