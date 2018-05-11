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Пензенским школьникам рассказали о деятельности ФСИН (видео)

10 мая в 20:34 226 просмотров

Накануне Дня Победы для еще одного коллектива школьников полицейские и представители общественного совета при УМВД устроили экскурсию совместно с федеральной службой исполнения наказаний.

В рамках этой встречи дети узнали о деятельности федеральной структуры, побывали на нескольких интерактивных площадках, где были представлены снаряжение, техника и средства самообороны. После этого маленьких гостей сотрудники угостили кашей из походного котелка.

«Дети остались довольны. Неоднократно слышала, что собираются стать защитниками Родины, продолжить учебу в вузах правоохранительной направленности», — рассказала инспектор отдела организации деятельности УУП ПДН УМВД России по Пензенской области Марина Колганова, сообщает телеканал «Экспресс».


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