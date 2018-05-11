Удастся ли России войти в тройку лидеров на «Евровидении»? Прогноз
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
9 Мая в Пензе. Перед парадом и концерт у филармонии
Рецензия на романы Стивена Кинга «Бегущий человек» и «Худеющий»
Вам будет интересно
Наши новости
В Ахунах заменят котельные санаториев им. Кирова и Володарского
В Пензе появятся автоматические парковки на ул. Лермонтова и Пушкина
Погода в Пензе на 11 мая
В Пензенской области увеличат посевы пшеницы, гороха и ячменя. ИНФОГРАФИКА
Пензенские поисковые отряды вернулись с весенней «Вахты памяти»
«Ростелеком» презентовал в Пензе умные технологии для дома
В Пензенском линейном отделе полиции — новый начальник
Новая аллея появилась к 9 мая в Нижнеломовском районе
Пензенские школьники и студенты пройдут тест на ВИЧ
В Пензе отметили лучших работников радио и связи

В центре Пензы на машину рухнуло дерево. ФОТО

11 мая в 09:25 94 просмотра

Утром 11 мая в Пензе поднялся сильный ветер. Не обошлось без последствий.

Как сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!», на ул. Кулакова на парковке у жилого дома на машину упало дерево. Пользователь поделился фотографиями с места происшествия.

Кроме того, ветер поднял весь песок с дорог, которого немало, в итоге горожане вынуждены были идти на работу и учебу сквозь пылевые облака.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев из-за скопившегося мусора приостановил реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». За два дня он распорядился вывезти за пределы Пензы песок, землю и мусор с дорог и тротуаров.

Фотография: Фото подписчика группы "Это Пенза, Карл!"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...