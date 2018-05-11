В Пензе появятся автоматические парковки на ул. Лермонтова и Пушкина

В Пензе прошло выездное совещание по вопросу развития парковочного пространства города, в том числе — организации парковок у медицинских учреждений.

Представитель МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» доложил информацию об этапах и сроках выполнения работ по обустройству автоматической парковки на ул. Пушкина и переустройству парковки на ул. Лермонтова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Участники совещания рассмотрели вопрос обустройства 30 парковочных мест по улице Одесской, работы ведутся в рамках капитального ремонта автомобильной дороги. Рассмотрена перспективная территория для организации парковки на перекрестке улиц Гагарина/Леонова вместимостью 66 машино-мест.

В ходе совещания также обсудили варианты организации дополнительных парковочных мест на территории областного онкологического диспансера.

«МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» было поручено завершить работы по обустройству автоматических парковок на улицах Лермонтова и Пушкина до 1 августа и продолжить работы по обустройству заездных карманов на автомобильных дорогах общего пользования», — добавили в пресс-службе.