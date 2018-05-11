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Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018»

11 мая в 09:28 72 просмотра
«Евровидение» (16+).

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Впервые за 14 лет Россия не прошла в финал международного музыкального конкурса «Евровидение» (16+).

Как сообщает ТАСС, Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не получила права дальнейшего участия в конкурсе. Она поблагодарила всех, кто нее поддерживал.

«Я хочу поблагодарить всех, кто болеет за меня, переживает. Хочу сказать большое спасибо моей команде, тем, кто со мной работал. Эти две недели были незабываемыми, мы стали большой семьей. Все было круто, все молодцы. Это незабываемый опыт для меня, я буду долго хранить это в моем сердце», — призналась певица журналистам.

В финале конкурса 12 мая выступят музыканты из Эстонии, Австрии, Кипра, Израиля, Литвы, Чехии, Албании, Болгарии, Финляндии, Сербии, Ирландии, Молдавии, Венгрии, Швеции, Украины, Австралии, Норвегии, Словении, Дании и Нидерландов. Автоматически в финал прошли Португалия, Испания, Франция, Германия и Великобритания.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» публиковало прогноз относительно фаворитов международного музыкального конкурса от Екатерины Самойленко — педагога по вокалу, наставницы участницы детского «Голоса» из Пензы Анастасии Кормишиной.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=bgBwbr_fUxA

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