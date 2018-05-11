Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
9 Мая в Пензе. Перед парадом и концерт у филармонии
Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области за коррупцию уволили 17 депутатов
Житель Шемышейки зарезал пьяного друга и накрыл его тело матрасом
Житель Чаадаевки получил срок за распространение порнороликов
В Пензе ночью произошел налет на торговый павильон
В Пензе дачные воры нанесли собственнику ущерб на 16 тысяч рублей
Пензенец пригласил незнакомца выпить и остался без компьютера
Кузнечанин залез в чужую квартиру в поисках наркотиков
В Пензе главврач областной станции переливания крови попала под статью
В Пензе прикрыли подпольное казино в гараже
В Пензе юношу поймали с килограммом наркотиков

К делу главврача пензенской станции переливания крови подключилось УФАС

11 мая в 09:50 446 просмотров

Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении главврача областного клинического центра крови по признакам нарушения закона о конкуренции.

Как следует из материалов дела, центр крови заключил госконтракт на поставку товара, не допустимого к обращению на территории Российской Федерации и произведенного без разрешения. Сумма контракта — 145 945 720,80 рублей.

«Установленные в ходе рассмотрения дела обстоятельства позволили комиссии прийти к выводу о наличии взаимной договоренности между заказчиком и поставщиком о фактическом изменении условий контракта в целях обеспечения продолжения его исполнения со стороны поставщика, что в свою очередь обеспечило компании необоснованные конкурентные преимущества.

В связи с установлением нарушения антимонопольного законодательства комиссией Пензенского УФАС принято решение выдать ответчикам предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. А также принято решение выдать предписание компании о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в следствии нарушения антимонопольного законодательства — 145 945 720,80 рублей», — отметили в пресс-службе управления.

Сейчас решение и предписания пензенского УФАС обжалуются в арбитражном суде.

Напомним, ранее в отношении главного врача областной станции переливания крови возбудили дело по факту превышения должностных полномочий.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...