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Правительство планирует ускорить работу сотрудников больниц

11 мая в 10:06 370 просмотров
«Известия».

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Правительство планирует расширить приоритетную программу по повышению производительности труда. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что в нее включат предприятия транспорта, строительства, сельского хозяйства, а также учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты.

В частности, повышать производительность труда будут в поликлиниках, больницах, вузах и библиотеках. Показатель оценят по увеличению скорости работы и сокращению «бумажной» волокиты.

«Если быстрее проводить обследование, то возникает больше шансов на легкое течение заболевания. Таким образом, рост производительности будет трансформироваться в повышение качества услуг», — считают в министерстве.

Сейчас повышение производительности труда является одним из основных приоритетов правительства. По поручению президента, показатель должен увеличиваться, как минимум, на 5% в год.


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