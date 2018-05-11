Белозерцев поблагодарил глав районов за хорошую подготовку к 9 Мая

11 мая на совещании с главами городских округов и муниципальных районов губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил всех за хороший уровень организации мероприятий, посвященных Дню Победы.

По словам главы региона, праздник прошел на хорошем уровне.

«В этот раз граждане еще более активно участвовали в акции «Бессмертный полк». Это большая организационная работа и важное мероприятие для сохранения истории народа, своей семьи. На следующий год надо уже готовиться. В прошлом году было 25 тысяч, в этом — свыше 40 тысяч», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил за подготовку мероприятий глав муниципальных образований и сотрудников регионального министерства культуры.

«Блестящий концерт прошел 8 мая в ККЗ. Были приглашенные с районов, отзывы очень хорошие. Планку с каждым годом поднимаем, работа непростая. Благодарю ветеранские организации, которые подключились к празднику, всех жителей, которые пришли на мероприятие», — сказал он.

Также Иван Белозерцев выразил слова благодарности правоохранителям, которые обеспечили порядок во время праздничных мероприятий.