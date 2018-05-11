Белозерцев поблагодарил глав районов за хорошую подготовку к 9 Мая

По словам главы региона, праздник прошел на хорошем уровне.
«В этот раз граждане еще более активно участвовали в акции «Бессмертный полк». Это большая организационная работа и важное мероприятие для сохранения истории народа, своей семьи. На следующий год надо уже готовиться. В прошлом году было 25 тысяч, в этом — свыше 40 тысяч», — отметил Иван Белозерцев.
Губернатор поблагодарил за подготовку мероприятий глав муниципальных образований и сотрудников регионального министерства культуры.
«Блестящий концерт прошел 8 мая в ККЗ. Были приглашенные с районов, отзывы очень хорошие. Планку с каждым годом поднимаем, работа непростая. Благодарю ветеранские организации, которые подключились к празднику, всех жителей, которые пришли на мероприятие», — сказал он.
Также Иван Белозерцев выразил слова благодарности правоохранителям, которые обеспечили порядок во время праздничных мероприятий.