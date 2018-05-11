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Белозерцев призвал убрать прогнившие дома в райцентрах и вдоль трасс

11 мая в 11:42 374 просмотра

11 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания с главами районов подвел промежуточные итоги весенней работы по благоустройству в регионе.

Он отметил, что в этом направлении сделаны первые шаги, однако мусора и песка по-прежнему много.

«Жители благодарят за уборку, но есть и те, кто критикует. На ул, Попова, 10 женщина пожаловалась, что жители сами убрали двор, мусор собрали в мешки, но его никто не вывозит. По поводу невывезенного мусора не раз обращались», — сказал глава региона.

Он призвал глав муниципальных образований осмотреть территории в границах подведомственных им населенных пунктов.

«Выходите из машин, разбирайтесь. Глаз замылен уже, а надо вникать, разбираться. В лесополосах — мусор вдоль трассы М-5. Вдоль дороги в Мокшанском районе стоят сгнившие дома, ищите собственников, надо как-то решать эту проблему. Вся Россия едет по трассе М-5 и смотрит на это», — возмутился Иван Белозерцев.

По его словам, на 9 Мая многие пензенцы подходили и благодарили за ремонт дорог, за благоустройство, но высказывали замечания, что к кладбищам невозможно подъехать.

«Поменяйте кураторов в районах. Они уже привыкли, приедут в районы, чайку попьют, на кладбище не проедут, состояние дел не фиксируют, запишут только легкие недостатки», — призвал губернатор.

Он отметил, что сгнившие дома можно найти не только вдоль трасс, но и в центре города.

«На ул. Володарского проржавела входная группа частного магазинчика. За этим должен следить собственник, но обратить внимание надо на муниципальном уровне. Не приводит в порядок — штраф. Ищите собственников, разбирайтесь, подавайте иски в суд. Если мы хотим, чтобы наш областной центр, города и районы принимали нормальный облик, надо этим заниматься. Может быть, лет через 10 собственники сами будут понимать, что надо заниматься благоустройством, но пока это не так», — подчеркнул глава региона.

По словам начальника регионального УЖКХ и ГЗН Михаила Панюхина, на решение вопросов благоустройства в 2018 году заложено 20 млн рублей. Они будут распределены по районам на конкурсной основе.

Фотография: Фото Галины Поповой

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