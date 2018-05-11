В Пензе обратятся в прокуратуру и Ростехнадзор с жалобой на «Т Плюс»

Начальник управления напомнил, что пуск тепла в городе начался с 27 сентября 2017 года, его подача осуществлялась по графику.

«В ходе подготовки к отопительному периоду на ТЭЦ-1 провели ремонт оборудования. Подготовка теплосетей проходила по утвержденному плану работ. Был увеличен объем работ по ремонту теплосетей, «Т Плюс» отремонтировали шесть км теплосетей, «Пензтеплоснабжение» — три километра. Паспорт готовности к отопительному периоду дал Ростехнадзор», — сообщил он.

Депутат Владимир Мутовкин поинтересовался планами по ремонту сетей на 2018 год. По словам Андрея Гришина, в настоящее время собирается информация, так как отопительный сезон закончился не так давно.

«От ПАО «Т Плюс» нам до конца эта информация не поступила. Сейчас мы эту об этом сообщим в прокуратуру, а также в Ростехнадзор, чтобы нам данные предоставили. Если до конца этой недели информации не будет, вынуждены обращаться в Москву по этому вопросу. По остальным ресурсоснабжающим организациям объемы работ предоставлены», — рассказал он.

Отвечая на вопросы депутатов. Андрей Гришин отметил, что никогда с «Т Плюс» таких проблем не было.

«Это в компании объясняют тем, что проходит согласование с Москвой, где находится главный офис, чтобы точно определить, какие объекты будут ремонтироваться. По информации, которая у нас есть, так же значительные средства выделяются в этом году на Пензу. Точно согласовываются объекты», — подчеркнул начальник управления.

Народный избранник Николай Тактаров сказал, что принимал участие в работе штаба по отопительному сезону и видел, какая там была нервная обстановка. Он спросил у начальника управления ЖКХ, в чем причина прорывов и что нужно сделать, чтобы избежать подобной ситуации в этом году.

«В прошлом году во время пуска тепла были проблемы. В предыдущие годы - с прорывами, а в прошлом — с тем, что ПАО «Т Плюс» не до конца завершило работы по капремонту. В этом году они якобы сделали выводы о проделанной работе. В 2017-м не все работы были завершены в срок, но было меньше порывов почти вдвое», — подчеркнул Андрей Гришин.

Единственный путь, по его словам, — ремонтировать сети в большем объеме, что и обещает «Т Плюс». Однако Николай Тактаров спросил, как так получилось, что прорывов было меньше, а количество отключаемых от тепла домов выросло.

«Нет, это нет так. Количество отключаемых домов зависит от того, где произошел прорыв», — пояснил Андрей Гришин.