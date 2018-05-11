Депутат предложил составить график отключения воды для пензенцев

11 мая на заседании постоянной комиссии Гордумы обсудили прошедший отопительный сезон. Депутат Виктор Воробьев отметил, что горячая вода должна быть у пензенцев.

Жители города должны знать, когда и на сколько планируется отключение горячей воды при ремонте теплосетей. Поэтому для населения должен быть составлен график, подчеркнул народный избранник.

Начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин заявил, что сказать точно, отключат воду или нет, — тяжело, так как прорывы появляются при опрессовке.

«Мы сможем предоставить график опрессовки, чтобы люди понимали, что возможно отключение из-за прорыва. График капремонта также предоставим по мере получения его от ПАО «Т Плюс», — сказал он.