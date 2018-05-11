Белозерцев: Нужно строить жилье эконом-класса, брать объемами

11 мая в ходе совещания губернатора Ивана Белозерцева с главами муниципальных образований Пензенской области обсудили задачи по вводу жилья в текущем году.

По словам министра строительства и дорожного хозяйства региона Александра Гришаева, 7 мая президент Владимир Путин поставил цель увеличить ввод жилья в стране в полтора раза, что в масштабах Пензенской области соответствует увеличению объемов с 890 тыс. кв. м до 1,4 млн кв. м. к 2024 году.



«В 2018 году перед муниципальными образованиями поставлена задача по вводу жилья не ниже уровня 2017 года. К сожалению, с начала года на территории области фиксируется снижение темпов, введено за четыре месяца 147 тыс кв. м, это 91% к аналогичному периоду прошлого года», — отметил глава министерства.

Улучшены показатели по вводу жилья в Кузнецке — 110%, в Вадинске — 130%, в Камешкире — 109%, в Неверкино — 107%. Наибольшее снижение допустили администрации города Пензы — 86%, Белинского района — 51%, Каменского района — 77%, Мокшанского — 65%, Наровчатского — 74%, Пачелмского — 85%. Кроме того, до настоящего времени не согласовали прогнозные показатели по вводу жилья город Пенза (минус 200 тыс. к уровню прошлого года) и Пензенский район (минут 15 тысяч).

«В случае продолжения этой тенденции общий ввод жилья в 2018 году может составить 76%, и, соответственно, не будет выполнено поручение президента», — подчеркнул глава минстроя.

Мощным рычагом для стимулирования роста объемов вводимого жилья он назвал субсидирование процентной ставки по ипотеке за счет бюджета.

«Поставлена задача по снижению ставки до 7%. Думаю, что и на федеральном уровне будут внесены изменения в законодательство. С начала года в регионе было выдано 2452 ипотечных кредита на сумму 3,8 млрд рублей, это на 69% больше, чем в первом квартале 2017 года. Средняя ставка составила 9,8%, снизившись на 2,2%. Тем не менее, думаю, до 7% она должна быть снижена», — сказал Александр Гришаев.

Также, по мнению министра, продажу жилья могут стимулировать создание инфраструктуры — например, строительство школ в Дальнем Арбеково, а также реализация жилищных программ. Он предложил губернатору рассмотреть возможность опережающего строительства жилья для социальных категорий населения, муниципального маневренного фонда.

«Что касается введения жилья с привлечением средств дольщиков, которые сейчас заморожены, — всего это 95 тыс кв. м, до 2020 года надо их ввести в эксплуатацию, а ряд домов с высокой степенью готовности можно уже ввести и в текущем. Это поможет увеличить объемы ввода», — добавил Александр Гришаев.

«Раньше ситуация была такая: аварийное жилье расселялось, застройщики строили, людей переселяли. Потом программа завершилась, «Пензастрой» провалился, но это не значит, что надо сидеть сложа руки», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он призвал председателя правительства региона Николая Симонова совместно с главой минстроя создать рабочую группу, чтобы выправить ситуацию по областному центру.

«Должны быть сформированы земельные участки, нужно строить хорошее жилье эконом, не только бизнес-класса. Цена квадратного метра там другая, надо брать объемами жилья. Под компанию «Бетониум» можно проектировать строительство, надо активнее работать по достройке завода, чтобы он как можно скорее запустился», — сказал губернатор.

По его словам, необходимо, чтобы комиссия работала по каждому домовладению, чтобы дом был оформлен в Росреестре.