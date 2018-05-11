Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
Неудивительно, что Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — А. Ренуар
Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники
Вам будет интересно
Наши новости
Тысячи пензенцев отметили День Победы в городе Спутнике
В бессоновском ТЦ «Покров» нарушали правила пожарной безопасности
Пензенцы за зиму разграбили две зоны отдыха
В Пензе назвали главную цель соцэкономстратегии развития региона
Белозерцев: Стратегия соцэкономразвития требует живого обсуждения
Гришин: Ресурсники могут уничтожить любую управляющую компанию
В правительстве обсудили дальнейшую судьбу ЖК «Чистые пруды»
Пензенцы смогут поучаствовать в благотворительной акции от Tele2
Белозерцев: Нужно строить жилье эконом-класса, брать объемами
Депутат предложил составить график отключения воды для пензенцев

Что будет с отоплением? МКП «Теплоснабжение г. Пензы» — в бедственном положении

11 мая в 15:22 586 просмотров
, которая сложилась с теплоснабжающими организациями Пензы.

" data-title="Что будет с отоплением? МКП «Теплоснабжение г. Пензы» — в бедственном положении — Пенза-пресс, рунет за день">

11 мая на заседании постоянной комиссии Гордумы обсудили непростую ситуацию, которая сложилась с теплоснабжающими организациями Пензы.

Депутат Виктор Воробьев отметил, что МКП «Теплоснабжение г. Пензы» находится в не очень хорошем финансовом состоянии и поинтересовался, что будет с сетями предприятия.

«У них — 260 км сетей. Важно, чтобы предприятие на остановилось. Если я правильно понимаю, деньги сейчас списываются все в ПАО «Т Плюс». МКП сейчас даже запчасти купить проблематично, а нужно готовиться к зиме», — сказал он.

«Это так. Но, к сожалению, ситуация сейчас складывается именно таким образом. МКП «Теплоснабжение г. Пензы» и ПАО «Т Плюс» находятся в судах. Действительно, счета все арестованы. Неминуемо материальная база МКП уменьшается, то есть это касается и труб, и горюче-смазочных материалов. Я не могу сейчас сказать, что у нас эта проблема будет решена завтра или послезавтра. Сейчас все решается в судах. Единственное, мы напоминаем ПАО «Т Плюс», что она — единая тепслоснабжающая организация, и, в конечном итоге, за обеспечение тепла на территории своего действия несет она. Мы проработаем вопрос по поддержке МКП, смотрим, сколько нужно на его функционирование средств, материалов. Нужно понимать, что есть тариф, есть определенная сумма, за которую предприятие должно работать, если «Т Плюс» не изменит свое отношение, то буде очень тяжело в отопительном периоде, и они об этом знают», — ответил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

Напомним, МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оказалось в тяжелой финансовой ситуации, в частности, из-за решения суда, по которому организация больше не может заключать прямые договора с абонентами. А это было основным источником доходов предприятия.

«Сейчас эти функции исполняет «Т Плюс». А МКП «Теплоснабжение» осталось просто транзиционным. В связи с этим «Т Плюс» может манипулировать МКП «Теплоснабжение». Мы понимаем, что если раньше оборот МКП составлял порядка 2 млрд рублей в год, то сейчас эта сумма намного меньше — порядка 30 млн 200 тысяч. Соответственно, любой исполнительный лист просто-напросто останавливает деятельность всего предприятия», — говорил в марте в Гордуме Андрей Гришин.

Стоит отметить, что МКП принадлежит около 260 км теплосетей, а ПАО «Т Плюс» — 160 км. Также ранее сообщалось о процедуре приватизации муниципального предприятия.

Фотография: http://www.pgduma.ru/news/komissiya-zhkkh-may-2018/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...