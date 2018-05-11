Депутат Виктор Воробьев отметил, что МКП «Теплоснабжение г. Пензы» находится в не очень хорошем финансовом состоянии и поинтересовался, что будет с сетями предприятия.

«У них — 260 км сетей. Важно, чтобы предприятие на остановилось. Если я правильно понимаю, деньги сейчас списываются все в ПАО «Т Плюс». МКП сейчас даже запчасти купить проблематично, а нужно готовиться к зиме», — сказал он.

«Это так. Но, к сожалению, ситуация сейчас складывается именно таким образом. МКП «Теплоснабжение г. Пензы» и ПАО «Т Плюс» находятся в судах. Действительно, счета все арестованы. Неминуемо материальная база МКП уменьшается, то есть это касается и труб, и горюче-смазочных материалов. Я не могу сейчас сказать, что у нас эта проблема будет решена завтра или послезавтра. Сейчас все решается в судах. Единственное, мы напоминаем ПАО «Т Плюс», что она — единая тепслоснабжающая организация, и, в конечном итоге, за обеспечение тепла на территории своего действия несет она. Мы проработаем вопрос по поддержке МКП, смотрим, сколько нужно на его функционирование средств, материалов. Нужно понимать, что есть тариф, есть определенная сумма, за которую предприятие должно работать, если «Т Плюс» не изменит свое отношение, то буде очень тяжело в отопительном периоде, и они об этом знают», — ответил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

Напомним, МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оказалось в тяжелой финансовой ситуации, в частности, из-за решения суда, по которому организация больше не может заключать прямые договора с абонентами. А это было основным источником доходов предприятия.

«Сейчас эти функции исполняет «Т Плюс». А МКП «Теплоснабжение» осталось просто транзиционным. В связи с этим «Т Плюс» может манипулировать МКП «Теплоснабжение». Мы понимаем, что если раньше оборот МКП составлял порядка 2 млрд рублей в год, то сейчас эта сумма намного меньше — порядка 30 млн 200 тысяч. Соответственно, любой исполнительный лист просто-напросто останавливает деятельность всего предприятия», — говорил в марте в Гордуме Андрей Гришин.

Стоит отметить, что МКП принадлежит около 260 км теплосетей, а ПАО «Т Плюс» — 160 км. Также ранее сообщалось о процедуре приватизации муниципального предприятия.