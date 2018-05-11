Россияне определили оптимальный пенсионный возраст

Свыше трети работающих россиян выступили за снижение пенсионного возраста. Об этом заявили 35% участников исследования, еще 53% респондентов сочли существующие нормы оптимальными, сообщает телеканал «360».

Россияне полагают, что прекращать работать стоит в 54 года для мужчин и в 50 лет — для женщин.

Поднять планку трудоспособного возраста хотят лишь 6% опрошенных. Причем оптимальным для этого они считают достижение 63 лет для мужчин и 60 — для женщин.

Чаще всего о необходимости снизить пенсионный возраст заявляли молодые люди. Такого мнения придерживается 51% респондентов от 18 до 25 лет. 71% опрошенных от 45 лет и старше не хотят что-либо менять в существующих планках. Снизить их готовы лишь 17% представителей указанного возраста.

Специалисты провели опрос среди почти 8000 человек. Его участникам предлагали выбрать наиболее приемлемый способ, который поможет увеличить внутренний валовый продукт в России. Среди вариантов указывалось возможное изменение пенсионного возраста, правил выхода в отпуск по беременности и родам и другие.

На сегодняшний день в РФ мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.