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Россияне определили оптимальный пенсионный возраст

11 мая в 12:47 212 просмотров
, еще 53% респондентов сочли существующие нормы оптимальными, сообщает телеканал «360».

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Свыше трети работающих россиян выступили за снижение пенсионного возраста. Об этом заявили 35% участников исследования, еще 53% респондентов сочли существующие нормы оптимальными, сообщает телеканал «360».

Россияне полагают, что прекращать работать стоит в 54 года для мужчин и в 50 лет — для женщин.

Поднять планку трудоспособного возраста хотят лишь 6% опрошенных. Причем оптимальным для этого они считают достижение 63 лет для мужчин и 60 — для женщин.

Чаще всего о необходимости снизить пенсионный возраст заявляли молодые люди. Такого мнения придерживается 51% респондентов от 18 до 25 лет. 71% опрошенных от 45 лет и старше не хотят что-либо менять в существующих планках. Снизить их готовы лишь 17% представителей указанного возраста.

Специалисты провели опрос среди почти 8000 человек. Его участникам предлагали выбрать наиболее приемлемый способ, который поможет увеличить внутренний валовый продукт в России. Среди вариантов указывалось возможное изменение пенсионного возраста, правил выхода в отпуск по беременности и родам и другие.

На сегодняшний день в РФ мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.


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