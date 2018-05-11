Гришин: Ресурсники могут уничтожить любую управляющую компанию

По словам начальника управления ЖКХ города Андрея Гришина, задолженность по управляющим компаниям будет изымать проще, потому что идет переход на прямые договора.
«Все наши муниципальные предприятия и связанные с ними организации уже перешли на прямые договора. Реурсоснабжающая организация выставляет напрямую счета жителям. С другой стороны, мы понимаем, что теперь ресурсники исполнительными листами могут уничтожить любую УК, потому что по текущему содержанию и ремонту никогда управляющая компания не сможет погасить долги жителей за тепло. Мы предлагаем дебиторку УК забрать ресурсоснабжающим организациям, но никто напрямую с жителями по взиманию накопившихся долгов работать не хочет. Легче положить исполнительный лист управляющей компании, забрать деньги тех людей, которые платят», — отметил он.
Андрей Гришин подчеркнул, что многое зависит от собираемости средств, так как есть дома, где платежная дисциплина хромает.