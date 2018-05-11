Пензенцы смогут поучаствовать в благотворительной акции от Tele2

В рамках фестиваля Metro Family (0+) сотни желтых резиновых уточек будут выпущены в водоем парка и поплывут к финишу по специально огороженному маршруту. Резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы трех пловцов, которые первыми доберутся до финиша и самого последнего утенка получат брендированные смартфоны от Tele2.

Цель «Утиного заплыва» — привлечь внимание к проблемам детства и собрать средства на поддержку проектов, направленных на решение этих проблем. Принять участие в мероприятии может житель любого города России — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте duckrace.ru. Там же можно купить целую флотилию от имени компании и поддержать ее на мероприятии дружной командой.

«Утиный заплыв» — широко известное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. Tele2 как социально ответственный оператор сотовой связи поддерживает многие благотворительные проекты и не первый год тесно сотрудничает с фондом «Навстречу переменам». Приглашаем пензенцев вместе со своими детьми принять участие в веселом утином заплыве и одновременно помочь инициативным организациям и людям, которые создают лучшие в России проекты для детей", — сказал коммерческий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергей Гречко.

В России утиный фестиваль был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам». В 2017 году в заплыве участвовало 700 утят. Все собранные средства были перечислены на поддержку подопечных фонда — организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.