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В правительстве обсудили дальнейшую судьбу ЖК «Чистые пруды»

11 мая в 14:15 102 просмотра
вопрос достройки домов в Мокшанском районе — ЖК «Чистые пруды».

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11 мая на совещании с главами городских округов и муниципальных районов губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднял вопрос достройки домов в Мокшанском районе — ЖК «Чистые пруды».

«Какая сумма нужна, чтобы мы решили задачу, связанную с достройкой домов там?» — спросил глава региона у министра строительства и дорожного хозяйства региона Алесандра Гришаева.

По словам министра, на эти цели нужно порядка 100 млн рублей.

«В понедельник вместе с Агентством ипотечного кредитования представим вам предложения по решению этого вопроса. Что касается того, что вы говорили об инфраструктуре, меры приняты: транспорт начал ходить, до конца месяца будет установлена остановка, до 15 июня — детская площадка», — сообщил Александр Гришаев.



Кроме того, добавил глава регионального минстроя, сегодня в Рамзай приедут строители, будет проводиться совещание по вопросу устранения недоделок в уже сданных домах.

Напомним, строительство микрорайона оказалось замороженным из-за банкротства ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК), которое возглавлял Вениамин Бочкарев. В проекте значился 71 дом на 10 тысяч человек, школа на 700 учеников, два детсада на 320 мест, десять магазинов, аптеки, автостоянки, спортивно-досуговый центр. Но в 2015 году организация разорилась, и в эксплуатацию ввели всего пять домов, семь не достроили. Вениамин Бочкарев находится под домашним арестом, его, по данным регионального управления СКР, подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

2 мая губернатор лично осмотрел недостроенный микрорайон, пообщался с жителями и предложил найти инвестора, который смог бы заняться развитием территории.

Фотография: Фото Евгения Хлуса, Юлии Кадниковой

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