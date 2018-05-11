В правительстве обсудили дальнейшую судьбу ЖК «Чистые пруды»

«Какая сумма нужна, чтобы мы решили задачу, связанную с достройкой домов там?» — спросил глава региона у министра строительства и дорожного хозяйства региона Алесандра Гришаева.



По словам министра, на эти цели нужно порядка 100 млн рублей.



«В понедельник вместе с Агентством ипотечного кредитования представим вам предложения по решению этого вопроса. Что касается того, что вы говорили об инфраструктуре, меры приняты: транспорт начал ходить, до конца месяца будет установлена остановка, до 15 июня — детская площадка», — сообщил Александр Гришаев.





Кроме того, добавил глава регионального минстроя, сегодня в Рамзай приедут строители, будет проводиться совещание по вопросу устранения недоделок в уже сданных домах.



Напомним, строительство микрорайона оказалось замороженным из-за банкротства ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК), которое возглавлял Вениамин Бочкарев. В проекте значился 71 дом на 10 тысяч человек, школа на 700 учеников, два детсада на 320 мест, десять магазинов, аптеки, автостоянки, спортивно-досуговый центр. Но в 2015 году организация разорилась, и в эксплуатацию ввели всего пять домов, семь не достроили. Вениамин Бочкарев находится под домашним арестом, его, по данным регионального управления СКР, подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

2 мая губернатор лично осмотрел недостроенный микрорайон, пообщался с жителями и предложил найти инвестора, который смог бы заняться развитием территории.