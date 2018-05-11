Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
Неудивительно, что Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — А. Ренуар
Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники
Вам будет интересно
Наши новости
Автоэкспедиция: Самый древний недействующий христианский храм в России
Автоэкспедиция: Самый маленький административный центр России и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе
Автоэкспедиция: Самый высокогорный монастырь в России
Автоэкспедиция: Самая высокая точка России и Европы
Автоэкспедиция: Самый высокогорный город России
Автоэкспедиция: Самый большой в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом
Автоэкспедиция: Самые древние действующие христианские храмы в России
Автоэкспедиция: Самый высокий автомобильный перевал в России
Автоэкспедиция: Самый большой в России парк
Автоэкспедиция: Самая высокорасположенная телевышка в Европе

Автоэкспедиция: Самый высокий водопад в Европе

11 мая в 14:47 292 просмотра
, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стал водопад Зейгалан — самый высокий водопад в Европе.

" data-title="Автоэкспедиция: Самый высокий водопад в Европе — Пенза-пресс, рунет за день">

12 рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стал водопад Зейгалан — самый высокий водопад в Европе.

Водопад Зейгалан (Большой Зейгеланский водопад) находится в горах Северной Осетии-Алании в долине реки Мидаграбиндон. Высота водопада, берущего свое начало из-под висячего ледника Зейгалан, составляет более 600 метров (по некоторым данным, — более 750 м). Однако точную цифру высоты назвать вряд ли возможно, так эти данные получены на основании изучения карт местности и анализа информации из различных источников. Считается, что выше водопада Зейгалан в России только Тальниковый водопад на Таймыре. Его высота приблизительно на 50−100 метров больше. Но он действует только во время таяния снегов на плоскогорье или во время сильных дождей.

Водопад Зейгалан (Падающая лавина) — один из 50 водопадов долины реки Мидаграбиндон. Среди которых имеется 15 крупных, семь пересыхающих и восемь постоянных водопадов. Часть водопадов долины также имеет свои названия: Хрустальные, Зеленые, Тахкадон (Летящая вода) и т. д. Однако самым впечатляющим и посещаемым туристами является, конечно же, Зейгалан. Причем для всех желающих посмотреть на это чудо природы, а Зейгалан возглавляет список «7 чудес Кавказа», дорога к водопаду превращается в настоящее восхождение — подъехать на машине к водопаду вплотную невозможно, так что приходится весьма долго подниматься по склону горы. На что, как показывает практика, сил хватает далеко не у всех.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...