Автоэкспедиция: Самый высокий водопад в Европе

Водопад Зейгалан (Большой Зейгеланский водопад) находится в горах Северной Осетии-Алании в долине реки Мидаграбиндон. Высота водопада, берущего свое начало из-под висячего ледника Зейгалан, составляет более 600 метров (по некоторым данным, — более 750 м). Однако точную цифру высоты назвать вряд ли возможно, так эти данные получены на основании изучения карт местности и анализа информации из различных источников. Считается, что выше водопада Зейгалан в России только Тальниковый водопад на Таймыре. Его высота приблизительно на 50−100 метров больше. Но он действует только во время таяния снегов на плоскогорье или во время сильных дождей.

Водопад Зейгалан (Падающая лавина) — один из 50 водопадов долины реки Мидаграбиндон. Среди которых имеется 15 крупных, семь пересыхающих и восемь постоянных водопадов. Часть водопадов долины также имеет свои названия: Хрустальные, Зеленые, Тахкадон (Летящая вода) и т. д. Однако самым впечатляющим и посещаемым туристами является, конечно же, Зейгалан. Причем для всех желающих посмотреть на это чудо природы, а Зейгалан возглавляет список «7 чудес Кавказа», дорога к водопаду превращается в настоящее восхождение — подъехать на машине к водопаду вплотную невозможно, так что приходится весьма долго подниматься по склону горы. На что, как показывает практика, сил хватает далеко не у всех.

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