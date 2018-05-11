В Бековском районе женщину задушили веткой и не заметили

По данным следствия, утром 8 мая мужчина вместе с двумя знакомыми пришел в гости к односельчанину, который был с женщиной.

Компания расположилась на улице около дома и начала выпивать. Перед этим сельчанин потребовал, чтобы подруга хозяина дома ушла, потому что он не хотел находиться рядом с ней. Женщина уходить не собиралась, тогда мужчина несколько раз ударил ее по голове, после этого она покинула жилище.

После этого, сельчанин со своей возлюбленной отправился в гости к другому знакомому, который жил со своей подругой и племянницей (которую гость накануне выгнал из дома приятеля). Когда компания подошла к дому, они увидели, что сожительница хозяина дома бьет обухом топора его племянницу. Мужчина отобрал топор, и они пошли выпивать.

Через некоторое время компания стала выгонять племянницу из дома, мужчина ударил ее лопатой по голове, когда она вышла во двор, он схватил ветку с дерева и начал душить ей потерпевшую. Женщина упала на землю. После этого приятели продолжили выпивать.

То, что женщина умерла, сельчане обнаружили только утром. Судмедэксперты выяснили, что потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчину заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.