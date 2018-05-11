Автоэкспедиция: Самый маленький административный центр России и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе

13 и 14 рекордными объектами на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стали Магас — самый маленький административный центр субъекта страны, и Башня Согласия (Магас Тауэр) — самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе.

Город Солнца, а именно так переводится Магас с ингушского, — нынешняя столица Республики Ингушетия, во многом уникальный город. Во-первых, это он был изначально спроектирован и создан в 1994 году как новая столица региона. Поэтому в этом городе нет ни узких улочек, ни темных дворов, ни иных атрибутов, присущих другим, более возрастным городам. Зато есть широкие проспекты, современные здания и инновационные технологии, нашедшие отражения даже в таких вещах, как автобусные остановки.

Во-вторых, Магас — пожалуй, единственный административный центр, граница которого находится менее чем в 500 метрах от границ другого региона — Республики Северной Осетии — Алании. Ну, а в-третьих, в Магасе с 2016 года действует необычный для России общественный вид транспорта — официальное городское велотакси. Коим пользуются ни сколько туристы, посещающие столицу Ингушетии, сколько местные жители, по достоинству оценившие неторопливое, но и удобное и приятное передвижение по любимому городу.

Главной же достопримечательностью Магаса, несомненно, является Башня Согласия или Магас Тауэр — 100-метровая смотровая башня, построенная в 2013 году в стиле древних родовых ингушских башен. Притом, в отличие от своих старинных прародительниц, принадлежащих и строившихся каким-либо конкретным тейпом (родом), Башня Согласия не имеет отношения к одному тейпу, а принадлежит всем жителям республики, таким образом, неся в себе идею консолидации ингушского общества.

Магас Тауэр — самый популярный туристический объект в равниной части Ингушетии, позволяющий не только взглянуть на новую столицу республики свысока (смотровая площадка находится на высоте 85 метров), но и дающий возможность познакомится с историей региона. Ведь на отдельных этажах башни Согласия находятся этнографический музей, художественные мастерские и выставочные залы. В настоящий момент территория комплекса претерпевает изменения — около башни идет строительство подземного ресторана, торгового комплекса и других объектов инфраструктуры.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.