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Автоэкспедиция: Самый древний недействующий христианский храм в России

11 мая в 17:04 150 просмотров
, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стал храм Тхаба-Ерды — самый древний недействующий христианский храм в России.

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15 рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, стал храм Тхаба-Ерды — самый древний недействующий христианский храм в России.

Храм Тхаба-Ерды, расположенный в Ассинском ущелье Джейрахского района Ингушетии, по мнению исследователей и ученых, относится к постройкам VIII века. По крайней мере, на это указывает специфическая архитектура храма, весьма схожая с грузинскими и армянскими церквями данного периода (например, как в области Лори), возраст которых установлен более-менее точно. Таким образом, ингушский храм можно считать древнейшим христианским храмом на территории современной России.

Для сравнения: Софийский собор в Великом Новгороде датируется XI веком, церковь Покрова на Нерли и Успенский собор во Владимире — XII веком. Впрочем, облик близкий к нынешнему, Тхаба-Ерды как раз и получил в то время — в X—XI вв.еках, в ходе реконструкций. Но, и позднее храм не раз перестраивался, разрушался и восстанавливался вновь, и это хорошо заметно по камням в стенах и изображениям на фасаде храма. Например, фигура Христа на центральном барельефе, вопреки принятой «субординации», по размерам меньше правой фигуры человека с крестом и мечом (предположительно, заказчика храма). А это значит, что первоначально их расположение было другим.

В настоящее время храм открывается только тогда, когда в Ассинское ущелье приезжают туристские или паломнические группы. Или во время редких эпизодических служб, первая из которых после столетнего перерыва состоялась в ноябре 2012 года.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.


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