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Юные журналисты из Пензы победили во всероссийском конкурсе

11 мая в 15:26 326 просмотров
«Дюжина» школы № 12 имени В. В. Тарасова стал победителем всероссийского конкурса Российского движения школьников (РДШ).

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В Пензе пресс-центр «Дюжина» школы № 12 имени В. В. Тарасова стал победителем всероссийского конкурса Российского движения школьников (РДШ).

Коллектив наградили путевкой на информационно-медийную смену «РДШ в эфире!» (12+), которая пройдет с 12 по 24 мая во всероссийском детском центре «Смена». Ее участниками станут 300 юных журналистов из 85 регионов страны.

Во время смены будущие журналисты разделятся на «редакции», и создадут собственные информационные агентства, узнают о том, как сделать интересный контент для школьников, посетят мастер-классы по монтажу, созданию графики и PR-продвижению в Сети.

Школьники встретятся с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Подведение итогов состоится на большом «Медиафесте» (12+) 24 мая.


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