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Белозерцев: Стратегия соцэкономразвития требует живого обсуждения

11 мая в 16:16 308 просмотров

11 мая в правительстве Пензенской области прошло рассмотрение проекта стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, открывшего заседание, сегодня в России основные усилия брошены на формирование новой экономики, приоритетами которой являются развитие собственного производства, прорывных технологий, реализация крупных инвестпроектов, а также создание новых точек роста на региональном уровне.

«Нужно четко представлять наши цели, сформулировать задачи в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В мае был дан старт выбору новой стратегии развития страны. Президент Владимир Путин предложил наметить ключевые ориентиры экономической политики. Правительству Пензенской области было поручено разработать региональную стратегию.

Проведена серьезная работа совместно с экспертами, к разработке документа также привлекли общественников, представителей муниципальных образований, производственных предприятий, жителей региона. Был проведен анализ развития Пензенской области за последнее десятилетие», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в результате реализации стратегии к 2035 году Пензенская область должна стать еще более привлекательной для туристов и прогрессивной в плане развития культуры, образования и науки. Должны быть созданы все условия для того, чтобы сберечь здоровье пензенцев.

Губернатор отметил, что на подготовку стратегии из бюджета области не было потрачено ни копейки, заверив, что это никак не сказалось на качестве документов. Иван Белозерцев призвал участников совещания, среди которых были представители бизнеса, образовательной, социальной и других сфер, к предметному обсуждению стратегии.

«Стратегия — это документ, который должен быть живым. Ответственность за него берет себя не только власть. Без привлечения широкого круга экспертов и ученых принять этот документ вряд ли возможно. Надеюсь на вашу заинтересованность, инициативность и поддержку», — заключил глава региона.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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