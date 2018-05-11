Студент ПГУ Александр Большунов номинирован на звание «Спортсмен года»

Четырехкратный призер зимней Олимпиады-2018 претендует на звание «Лучшего спортсмена года». В это номинации также представлены скелетонист Никита Трегубов, фристайлеры Илья Буров и Сергей Ридзик.

Премия пройдет на международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха «Wintercongress», на официальном сайте которого идет народное голосование за спортсменов, сообщает пресс-служба ПГУ.

Эксперты также выберут в сезоне 2017−2018 годов лучших тренеров в игровых и индивидуальных зимних видах спорта, а также того, кто получит премию за вклад в развитие физкультуры и спорта.