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Студент ПГУ Александр Большунов номинирован на звание «Спортсмен года»

11 мая в 16:06 278 просмотров
, лыжник Александр Большунов номинирован на ежегодную всероссийскую премию «Лидеры спортивной индустрии 2018».

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Студент пензенского госуниверситета, лыжник Александр Большунов номинирован на ежегодную всероссийскую премию «Лидеры спортивной индустрии 2018».

Четырехкратный призер зимней Олимпиады-2018 претендует на звание «Лучшего спортсмена года». В это номинации также представлены скелетонист Никита Трегубов, фристайлеры Илья Буров и Сергей Ридзик.

Премия пройдет на международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха «Wintercongress», на официальном сайте которого идет народное голосование за спортсменов, сообщает пресс-служба ПГУ.

Эксперты также выберут в сезоне 2017−2018 годов лучших тренеров в игровых и индивидуальных зимних видах спорта, а также того, кто получит премию за вклад в развитие физкультуры и спорта.

Фотография: скриншот https://www.1tv.ru/news/2018-02-24/341524-aleksandr_bolshunov_vyigral_serebro_v_olimpiyskom_lyzhnom_marafone_andrey_larkov_bronzu

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