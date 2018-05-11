Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
Неудивительно, что Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — А. Ренуар
Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники
Вам будет интересно
Наши новости
Юные журналисты из Пензы победили во всероссийском конкурсе
В Пензе определили 12 претендентов на звание «Воспитатель года России»
Пензенских школьников пригласили на экскурсию в управление МВД
Пензенским школьникам рассказали о деятельности ФСИН
Пензенские историки и краеведы презентуют свои труды
Пензенцы смогут задать вопросы по ГИА главе Рособрнадзора
В сквере «Журавли» Пензы исполнили современные композиции о войне
В Пензе студенты смогут заказать справку об отсутствии судимости в вузе
Воспитанники художественных школ Пензы нарисовали 100 картин о Победе
Пензенскому зрителю представили постановку о жизни накануне войны

Губернатор поручил начать подготовку к выпускным в школах

11 мая в 16:41 250 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании 11 мая порекомендовал главам муниципальных образований начинать подготовку к «Последнему звонку» и выпускному школьников.

В этом году «Последний звонок» пройдет 24 мая, а выпускные балы — 23 июня. Всего в 2018 году 11 класс заканчивают 5070 человек. Праздничные мероприятия запланированы в 280 образовательных учреждениях, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор обратил внимание на важность детальной подготовки к их проведению.

«Практика показывает, что если мы вместе со школой — учителями, завучами и директорами, а также детьми и родителями заранее готовим содержательную часть, обеспечиваем безопасность, то мероприятие проходит на высоком уровне», — отметил он.

Как и в прошлые годы, в день «Последнего звонка» и выпускных торговым точкам рекомендовано ограничить продажу алкоголя.

«Главная задача — достойно провести мероприятия и сохранить жизнь и здоровье детей», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/83247/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...