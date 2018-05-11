Губернатор поручил начать подготовку к выпускным в школах

В этом году «Последний звонок» пройдет 24 мая, а выпускные балы — 23 июня. Всего в 2018 году 11 класс заканчивают 5070 человек. Праздничные мероприятия запланированы в 280 образовательных учреждениях, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Губернатор обратил внимание на важность детальной подготовки к их проведению.
«Практика показывает, что если мы вместе со школой — учителями, завучами и директорами, а также детьми и родителями заранее готовим содержательную часть, обеспечиваем безопасность, то мероприятие проходит на высоком уровне», — отметил он.
Как и в прошлые годы, в день «Последнего звонка» и выпускных торговым точкам рекомендовано ограничить продажу алкоголя.
«Главная задача — достойно провести мероприятия и сохранить жизнь и здоровье детей», — подчеркнул Иван Белозерцев.