В Пензе назвали главную цель соцэкономстратегии развития региона

Стратегия развития Пензенской области до 2035 года создавалась с опорой на опыт 14 регионов России и одного соседнего государства — Республики Беларусь. Об этом рассказал первый зампред правительства региона Андрей Кулинцев.

Об основных направлениях развития региона, прописанных в проекте документа, рассчитанном на долгосрочную перспективу, зампред рассказал 11 мая в ходе совещания в правительстве региона.

По его словам, одним из ключевых показателей социально-экономического развития региона является демографическая ситуация.

«С 1995 года постепенно снижалась численность населения, в основном, за счет миграционного оттока и низкой рождаемости. Также в Пензенской области наблюдается сокращение количества жителей пунктов с населением менее 50 человек», — сообщил Андрей Кулинцев.

Наиболее яркие миграционные процессы наблюдаются в Пензе и Кузнецке.

Претерпела изменения структура валового регионального продукта (ВРП): возросла доля сельского хозяйства — с 10 до 14%, на 2% увеличился вклад промышленности, потребительского рынка — на 1%. Вместе с тем, в полтора раза сократилось значение транспорта и связи — с 13 до 8,5%, а доля строительного комплекса снизилась с 10 до 6,5%, особенно за последние два года.

«За период с 2007 по 2017 годы индекс промышленного производства составил 209,4%, это первое место в ПФО и выше среднероссийского уровня, а производительность труда в промышленности по сравнению с 2007 годом выросла в 3,7 раза и составила 2,4 млн рублей с одного работника», — отметил Андрей Кулинцев.

По темпам роста сельскохозяйственного производства Пензенская область занимает первое место в ПФО и значительно превышает среднероссийский показатель, лидирующие позиции у региона — в сфере птицеводства и животноводства. Здесь отмечен наибольший рост производительности труда. Так, за последние 10 лет она выросла в восемь раз.

Также одним из основных драйверов роста экономики является реализация инвестпроектов. За 10 лет объем инвестиций вырос с 44 до 72,6 млрд рублей, и Пензенская область в соответствующем рейтинге поднялась с 45 места (2015 год) на 21-е (2016-й).

В регионе стабильно растет продолжительность жизни, она превысила 73 года. К 2027 году планируется увеличить ее до 76 лет.

«Определена главная цель стратегии — обеспечение стабильного роста благосостояния населения на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития. Главным субъектом стратегии является человек. Есть пять стратегических направлений: опережающего роста, привлекательность для бизнеса, комфортное проживание, развитие спорта, культуры и туризма, развитие промышленного комплекса», — перечислил зампред.

К 2035 году планируется увеличить объем отгруженной продукции в 3,1 раза относительно 2017 года, обеспечить рост индекса промпроизводства до 214%, увеличить объем реализованной продукции до 656 млрд рублей.

Также необходимо увеличить долю гражданской продукции в общей объеме производства в оборонно-промышленном комплексе не менее чем 50% к 2030 году, производительность труда — до 7,2 млн рублей на одного работника. К 2030 году Пензенская область должна занять лидирующие позиции в инновационной медицинской продукции, увеличив ее объем до 20 млрд рублей.

Говоря о целях к 2035 году, Андрей Кулинцев также назвал ввод максимального объема сельхозземель в оборот, повышение производительности труда и внедрение новых технологий, увеличение объема валовой продукции не менее чем в два раза — с 87,4 до 176 млрд рублей.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых планируется увеличить до 3 млн тонн, или в 1,4 раза, производство скота и птицы — в 1,8 раза, или до 500 тысяч тонн.

Большое внимание будет уделено формированию цифровой экономики и увеличению объема ввода жилья: до 930 тыс кв. метров — к 2020 году, до 1,2 млн кв. м — к 2035-му.

Ранее губернатор Иван Белозерцев, открывая совещание, подчеркнул, что проект стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу требует живого обсуждения.