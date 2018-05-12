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Пензенские организации ЖКХ «отрастили» гигантские долги за газ

12 мая в 09:04 326 просмотров

В Пензе остро стоит вопрос задолженности организаций за потребленный газ. Самое бедственное положение — у АО «Пензтеплоснабжение».

Согласно данным, озвученным на комиссии Гордумы 11 мая начальником управления ЖКХ Пензы Андреем Гришиным, долг АО «Пензтеплоснабжение» перед ОАО «Газпром межрегионгаз Пенза» составил на конец апреля более 180 млн рублей. Меньше всего должно за ресурс ООО «Регион-Энерго».

Вопрос с долгами особенно остро встал во время прохождения отопитлеьного сезона 2017−2018 годов. Пути решения проблемы еженедельно обсуждали на заседаниях штаба, на них приглашали руководителей предприятий ЖКХ и представителей ОАО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Андрей Гришин отметил, что ситуация с погашением долгов контролируется управлением ЖКХ.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-3366709/

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