Строительство моста через Камелик завершат в декабре

В Саратовской области продолжают строить мост через реку Камелик, где в марте 2016 года провалилась плита.

Как сообщает «СарБК», уже завершены работы по устройству свай, всего их 229, заканчивается монтаж настила из железобетонных плит. Ведутся работы по армированию и установке опалубки на опорах.

Длина нового моста составит 364 метра, ширина проезжей части — два метра. Расчетная скорость движения транспорта по переходу — 100 км/ч. В декабре работы планируют завершить.

С введением моста в эксплуатацию восстановится круглогодичное и безопасное транспортное сообщение между Перелюбским районом, Саратовом и другими населенными пунктами области, отмечает издание.