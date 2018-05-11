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Строительство моста через Камелик завершат в декабре

11 мая в 16:51 154 просмотра
, где в марте 2016 года провалилась плита.

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В Саратовской области продолжают строить мост через реку Камелик, где в марте 2016 года провалилась плита.

Как сообщает «СарБК», уже завершены работы по устройству свай, всего их 229, заканчивается монтаж настила из железобетонных плит. Ведутся работы по армированию и установке опалубки на опорах.

Длина нового моста составит 364 метра, ширина проезжей части — два метра. Расчетная скорость движения транспорта по переходу — 100 км/ч. В декабре работы планируют завершить.

С введением моста в эксплуатацию восстановится круглогодичное и безопасное транспортное сообщение между Перелюбским районом, Саратовом и другими населенными пунктами области, отмечает издание.


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