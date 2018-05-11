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В бессоновском ТЦ «Покров» нарушали правила пожарной безопасности

11 мая в 17:21 140 просмотров
«Покров» нарушались правила пожарной безопасности.

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В селе Бессоновка Пензенской области в торговом центре «Покров» нарушались правила пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале на первом этаже площадью около 100 кв. м была менее 1,4 м, а эвакуационные выходы со второго этажа здания были загромождены хозяйственным инвентарем, упаковочной тарой и прочими предметами.

Кроме того, в здании не было планов эвакуации людей при пожаре, отсутствовала документация на установки и системы противопожарной защиты. Руководитель и работники, назначенные ответственными за пожарную безопасность, не прошли обучение.

В итоге собственника здания привлекли к административной ответственности, женщине назначили штраф — 20 тысяч рублей.

В настоящее время выявленные нарушения устранены.

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.3095688,45.0421026,3a,75y,324.2h,90.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1snmyX0uHoOKFJ-kHrwDR_Cg!2e0!7i13312!8i6656

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