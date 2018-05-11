В бессоновском ТЦ «Покров» нарушали правила пожарной безопасности

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале на первом этаже площадью около 100 кв. м была менее 1,4 м, а эвакуационные выходы со второго этажа здания были загромождены хозяйственным инвентарем, упаковочной тарой и прочими предметами.

Кроме того, в здании не было планов эвакуации людей при пожаре, отсутствовала документация на установки и системы противопожарной защиты. Руководитель и работники, назначенные ответственными за пожарную безопасность, не прошли обучение.

В итоге собственника здания привлекли к административной ответственности, женщине назначили штраф — 20 тысяч рублей.

В настоящее время выявленные нарушения устранены.