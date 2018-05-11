Пензенцы за зиму разграбили две зоны отдыха

По его словам, в этом году в областном центре будут пять зон отдыха:

— в районе ул. Павлушкина, 27 (остров Пески),

— в районе ул. Сплавная (Ахуны),

— в районе ул. Лядова (горбольница № 6 — южная часть),

— Арбековские пруды (северо-западная часть),

— на ул. Совхоз-техникум, 60я (Засека).

«В связи с тем, что у нас очень поздно пришла весна, было проблематично провести работы по установке необходимого оборудования. Сейчас там вывозят мусор. Обещают, что до 20 мая в зоны отдыха завезут новый песок, произведут покос травы, установят контейнеры, лавочки, площадки для переодевания. За зиму мы полностью потеряли две зоны — на ул. Павлушкина, 27 и на территории совхоза-техникума. Там разбили абсолютно все. Все, что можно было вывезти, вывезли. Эти две зоны придется восстанавливать с нуля», — рассказал Андрей Гришин.

В прошлом году купание было разрешено только в одном месте — на ГПЗ-24. Там был оборудован пляж со спасательным постом. Результаты проб воды Роспотребназдором, взятые в этом году, пока не готовы.

Все зоны отдыха находятся в аренде у частного инвестора — ООО «Депертамент развития отдыха и туризма». Именно эта компания занимается их благоустройством. Согласно данным информационно-аналитической системы Seldon Basis, ее владельцами являются Павел Орлов (9,09%) и депутат Алексей Петров (90,91%). Системой финансовая устойчивость организация оценена как высокая.