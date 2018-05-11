В Екатеринбурге собираются построить концертный зал за 300 млн руб

В Екатеринбурге планируют построить суперсовременный акустический концертный зал филармонии. Об этом сообщает obltv.ru.

«На совете Законодательного Собрания мы обсуждали внесение изменений в бюджет 2018 года и внимательно смотрели дополнительные расходы. Наверное, впервые настолько существенно увеличивается бюджет министерства культуры при распределении дополнительных доходов — на 350 миллионов рублей», — сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

В частности, депутаты поддержат губернатора Евгения Куйвашева в вопросах финансирования строительства акустического концертного зала Свердловской филармонии. На это закладывается 300 млн рублей.