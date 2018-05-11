Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
Неудивительно, что Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — А. Ренуар
Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники
Вам будет интересно
Наши новости
В Липецкой области ввели особый противопожарный режим
Более полумиллиона деревьев высадят весной в Вологодской области
Строительство моста через Камелик завершат в декабре
Россияне определили оптимальный пенсионный возраст
В Москве погиб топ-менеджер «Почты России» Максим Парамонов
Правительство планирует ускорить работу сотрудников больниц
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018»
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Робот из Lego научился делать завтраки. ВИДЕО
Ученые из Вологды обнаружили редкое растение

В Екатеринбурге собираются построить концертный зал за 300 млн руб

11 мая в 17:28 112 просмотров
obltv.ru.

" data-title="В Екатеринбурге собираются построить концертный зал за 300 млн руб — Пенза-пресс, рунет за день">

В Екатеринбурге планируют построить суперсовременный акустический концертный зал филармонии. Об этом сообщает obltv.ru.

«На совете Законодательного Собрания мы обсуждали внесение изменений в бюджет 2018 года и внимательно смотрели дополнительные расходы. Наверное, впервые настолько существенно увеличивается бюджет министерства культуры при распределении дополнительных доходов — на 350 миллионов рублей», — сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

В частности, депутаты поддержат губернатора Евгения Куйвашева в вопросах финансирования строительства акустического концертного зала Свердловской филармонии. На это закладывается 300 млн рублей.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...