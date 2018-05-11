Тысячи пензенцев отметили День Победы в городе Спутнике (видео)

9 мая тысячи пензенцев отметили праздник Победы в Городе Спутнике . В едином строю были герои Великой Отечественной войны и нынешнее поколение. «Бессмертный полк» проследовал по улицам Спутника до набережной, в руках у сотен людей были таблички с фотографиями павших героев.

В этом году в Спутнике прошла одна из самых массовых в области памятных акций.

«У меня очень много родственников погибло. Дед воевал, в Финскую, в Отечественную войну, поэтому нам очень знакома эта боль. Мы своими действиями передаем детям ту память, ту боль, которую испытали наши люди, наша страна. Я думаю, если мы забудем, что произошло, у нас не будет будущего. То, что мы делаем в Спутнике, нам, нашей семье, в радость, потому что мы вкладываем душу и сердце свое в то, что мы здесь воплощаем», — отметил руководитель компании «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Весь день на набережной звучали песни военных лет, были организованы импровизированная стена памяти и грандиозный праздничный концерт, запущен главный фонтан города.

«Действительно, это очень светлый город, такой город в городе. Здесь всегда радостное настроение, очень позитивно. И особенно приятно этот светлый праздник отмечать в таком месте», — подчеркнул гость Города Спутника Александр Панкин.

«Это единственное место в нашей Пензенской области, где сделан сказочный городок. Не только для молодых, но и для людей в возрасте. Если гости приезжают из других городов, то только сюда привозим!» — поделилась председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова.

«Я был во многих городах, служил на крайнем западе и Дальнем Востоке. И нигде я не видел такого трудолюбия, вдохновения, патриотизма, как в вашем молодом, замечательном городе. Я думаю, что у вас еще все впереди! Город Спутник в движении!» — сказал участник Великой Отечественной войны Михаил Шкроб.

Завершилось празднование Дня Победы грандиозным салютом.