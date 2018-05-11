В Пензе планируют усилить контроль за пляжными зонами отдыха (видео)

В Пензе началась работа по подготовке мест отдыха возле водоемов к началу купального сезона. Всего на территории областного центра расположено пять таких зон. Их судьбу обсудили в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы.

К началу летнего сезона в Пензе должны подготовить для отдыха горожан пять зон. Они располагаются в районе улиц Павлушкина, Сплавной, Лядова, возле Арбековских прудов и садоводческого товарищества «Засека». Сейчас там приступили к уборке территорий.

«В связи с тем, что очень поздно пришла весна, было проблематично провести работу по установке необходимого оборудования. На данный момент мусор убран и дожидается транспортировки, вывоза. Обещают, что до 20 мая будет завезен песок новый, скошена трава, расставят контейнеры и лавочки, оборудуют площадки для переодевания», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Гришин.

Подготовка пока заключается только в уборке территорий и ремонте и установке оборудования. Работы по акарицидной обработке зеленых насаждений на территории зон отдыха не запланированы. Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий необходимо около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Однако у хозяйствующих субъектов таких средств нет.

В ходе обсуждения депутаты предложили усилить контроль за пляжными зонами отдыха.

«Давайте проедем, посмотрим. насколько все готово, внесем изменения, предложения», — сказал депутат Пензенской Гордумы Жиганша Туктаров.

Объехать городские зоны отдыха и проверить их готовность депутаты намерены после 20 мая, сообщает телеканал «Экспресс».