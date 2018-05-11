Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
Неудивительно, что Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — А. Ренуар
Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники
Вам будет интересно
Наши новости
В Губернаторском доме Пензы презентовали труды краеведов и историков
В Пензе со сцены ПГУ прозвучали французские хиты
В Пензе наградили отличившихся медсестер
Губернатор поручил начать подготовку к выпускным в школах
Юные журналисты из Пензы победили во всероссийском конкурсе
В Пензе определили 12 претендентов на звание «Воспитатель года России»
Пензенских школьников пригласили на экскурсию в управление МВД
Пензенским школьникам рассказали о деятельности ФСИН
Пензенские историки и краеведы презентуют свои труды
Пензенцы смогут задать вопросы по ГИА главе Рособрнадзора

В пензенском худучилище открылась выставка, посвященная педагогам (видео)

11 мая в 20:03 166 просмотров
(0+). Ее составили из работ художников, которые в разные годы преподавали в учебном заведении.

" data-title="В пензенском худучилище открылась выставка, посвященная педагогам — Пенза-пресс, рунет за день">

К 120-летию пензенского художественного училища в его стенах открылась новая выставка (0+). Ее составили из работ художников, которые в разные годы преподавали в учебном заведении.

Юбилейный год для художественного училища имени Савицкого богат на экспозиции. Самой масштабной стала выставка преподавателей, которые в разные годы работали в учебном заведении. Борис Дмитриевич Борисов среди полотен отыскал выполненный супругой портрет студента. Картина выполнена специальными мелками.

«Здесь, конечно, она точно передала эмоции студента, то, какими они были раньше. Работа выполнена скупыми средствами, ничего не перечерчено, анатомически», — сказал он.

Выставка под названием «Мы были», это — третья экспозиция, которая приурочена к 120-летию художественного училища. На полотнах изображены руководители, которые в разные времена возглавляли художественное училище, и педагоги.

«Бунчин, Северин, Худяков — это такие звонкие имена, у которых сами учились и которых помним их до сих пор. Также представлены работы более ранних поколений. Штурман Александр Иванович, Грандковский Николай Карлович, причем его работа — одна самих ранних или даже самых древних, как можно теперь сказать, с 1887 года, то есть это практически год открытия училища», — рассказал заведующий музейно-выставочным отделом пензенского художественного училища им. Савицкого Дмитрий Димаков.

На выставке представлено 60 работ, выполненных в различных техниках — печатная графика, масляная живопись, акварель, скульптура. Экспозиция будет работать до 20 июня. Посетить выставку смогут все желающие, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...