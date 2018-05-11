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В Пензе со сцены ПГУ прозвучали французские хиты (видео)

11 мая в 20:16 130 просмотров
, которые только погружаются в иностранную культуру и носители языка. Со сцены прозвучали и хиты из XX века, и современные композиции.

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В Пензенском государственном институте прошел фестиваль французской песни. В нем приняли участие студенты и школьники, которые только погружаются в иностранную культуру и носители языка. Со сцены прозвучали и хиты из XX века, и современные композиции.

Фестиваль французской песни в Пензенском государственном педагогическом институте прошел в 19 раз. Отличительная особенность 2018 года, среди участников — носители языка. Организаторы не скрывают, что одна из главных целей фестиваля — сугубо лингвистическая. Песня помогает не только жить, но и учить язык. Виктория Серова учит французский со второго класса.

«На таком фестивале я выступаю впервые, очень люблю Францию и все, что с ней связано. Знание языка помогает понять, пережить эмоции, которые заложены в песне. Когда пою, то живу, чувствую слова и просто кайфую на сцене», — рассказала она.

Вдохновитель и многолетний режиссер-постановщик фестиваля — француз, композитор и аранжировщик Пьер-Мишель Вербер.

«Цель фестиваля — повысить интерес к этому языку, и объединить его любителей», — сказал он.

Среди активных любителей французской песни — студенты, школьники и взрослые. Их репертуар — это народные, современные композиции, динамичные хиты XX века и лирика, сообщает телеканал «Экспресс».


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