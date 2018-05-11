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В Губернаторском доме Пензы презентовали труды краеведов и историков (видео)

11 мая в 20:28 120 просмотров
«Жизнь в науке». Она посвящена 85-тилетнему юбилею Николая Шарошкина, доктора исторических наук, автора более 300 научных публикаций об истории промышленности и рабочего класса Поволжья. Ученый ушел из жизни в 2017 году. Пензенские краеведы осветили его биографию в одноименной книге.

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Пензенские историки и краеведы представили свои последние труды. В Губернаторском доме прошла презентация под названием «Жизнь в науке». Она посвящена 85-тилетнему юбилею Николая Шарошкина, доктора исторических наук, автора более 300 научных публикаций об истории промышленности и рабочего класса Поволжья. Ученый ушел из жизни в 2017 году. Пензенские краеведы осветили его биографию в одноименной книге.

В соавторстве с Виктором Кондрашиным, членом Совета Федерации, доктором исторических наук, написаны три из шести представленных произведений. Первое — книга «Российское крестьянство в эпоху революции и гражданской войны» (16+) создавалась в течение трех лет. В нее вошли материалы о самых ярких событиях гражданской войны, в которых участвовала основная масса населения страны. Труд написан на основе данных пензенских архивов.

Второе — книга «История Новороссии» (16+), подготовленная при поддержке Российской академии наук, — единственное в своем роде издание, которое рассказывает об истории территории современной Украины.

Третья — книга «Политотделы МТС» (16+), которая повествует о выходе Советского Союза из кризиса, вызванного коллективизацией и голодом 30-х годов. Все презентованные произведения пензенские библиотеки получат в дар.

«Все книги, как мне кажется, актуальны. Они связаны с дискуссионными, драматическими, трагическими страницами отечественной истории, надеюсь, что они будут востребованы. Это один из подходов, не истина в последней инстанции. Но в чем особенность этих книг — они написаны на достоверной базе, на документах российских архивов», — рассказал Виктор Кондрашин, сообщает телеканал «Экспресс».


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