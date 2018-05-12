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Ночной пожар в Проказне тушили 14 человек

12 мая в 09:29 370 просмотров

В ночь на 12 мая в селе Проказна Бессоновского района Пензенской области случился пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 23.36 на ул. Куликовка сгорел деревянный дом. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар тушили 14 сотрудников МЧС с помощью пяти единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6897585/

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