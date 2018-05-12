Ночной пожар в Проказне тушили 14 человек

В ночь на 12 мая в селе Проказна Бессоновского района Пензенской области случился пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 23.36 на ул. Куликовка сгорел деревянный дом. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар тушили 14 сотрудников МЧС с помощью пяти единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.