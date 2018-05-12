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В «Т Плюс» отреагировали на критику главы УЖКХ Пензы Андрея Гришина

12 мая в 09:49 412 просмотров
«Т Плюс» отреагировали на критику со стороны начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина, который проинформировал депутатов Гордумы якобы об отсутствии информации по объемам ремонтов компании за 2018 год.

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В ПАО «Т Плюс» отреагировали на критику со стороны начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина, который проинформировал депутатов Гордумы якобы об отсутствии информации по объемам ремонтов компании за 2018 год.

Он отметил, что в настоящее время от ПАО «Т Плюс» поступила не вся информация, добавив, что намерен сообщить об этом в прокуратуру, а также в Ростехнадзор.

По словам директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева, информация на все запросы органов власти отправляется своевременно.

«График ремонтов ежегодно согласовывается с администрацией города, чтобы максимально эффективно скоординировать работу с заинтересованными сторонами. Необходимая документация по подготовке и проведению ремонтных работ была предоставлена в управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в срок до 1 мая текущего года, а точнее, 28 апреля 2018 года», — сообщил он.

Напомним, АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» обслуживает 153,625 км городских тепломагистралей. В ведении компании также находятся семь насосных станций и пять центральных теплопунктов.


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