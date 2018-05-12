В «Т Плюс» отреагировали на критику главы УЖКХ Пензы Андрея Гришина

Он отметил, что в настоящее время от ПАО «Т Плюс» поступила не вся информация, добавив, что намерен сообщить об этом в прокуратуру, а также в Ростехнадзор.
По словам директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева, информация на все запросы органов власти отправляется своевременно.
«График ремонтов ежегодно согласовывается с администрацией города, чтобы максимально эффективно скоординировать работу с заинтересованными сторонами. Необходимая документация по подготовке и проведению ремонтных работ была предоставлена в управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в срок до 1 мая текущего года, а точнее, 28 апреля 2018 года», — сообщил он.
Напомним, АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» обслуживает 153,625 км городских тепломагистралей. В ведении компании также находятся семь насосных станций и пять центральных теплопунктов.