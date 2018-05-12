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В мэрии обсудили новые назначения и благоустройство Пензы

12 мая в 11:23 386 просмотров
, в коде которого затронул вопросы благоустройства города и сообщил о кадровых перестановках.

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12 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, в коде которого затронул вопросы благоустройства города и сообщил о кадровых перестановках.

Он представил коллегам нового сотрудника — Ларису Дровнину, занявшую должность замначальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями.

Далее глава городского управления ЖКХ Андрей Гришин доложил о работе по благоустройству пляжей.

«В настоящее время осуществляется сбор и вывоз мусора, после чего запланировал завоз нового песка. Завершить подготовку планируется до 20 мая», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Также в ходе совещания мэр дал ряд поручений по содержанию объекта «Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт».

«В рамках работ по содержанию территории МУП «Зеленое хозяйство» должно осуществлять на объекте своевременную уборку и надлежащий уход за насаждениями», — призвал он.

Виктор Кувайцев поставил задачу обеспечить строгий контроль за деятельностью пункта торговли. Кроме того, градоначальник потребовал восстановить целостность газона вдоль ул. Измайлова, который был поврежден в связи с проведением работ по реконструкции.

Вице-мэр Юрий Ильин отчитался, на каких объектах, задействованных проектом «Безопасные и качественные дороги», на сегодняшний день реализуется поручение по ликвидации избыточного слоя земли с газонов дорожных магистралей. Так, были названы ул. Захарова, Строителей, Ульяновская, Кривозерье, Кустанайская и Нейтральная.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie99/

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