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В Пензе разъяснили ограничения движения автобусов в период FIFA

12 мая в 12:31 222 просмотра

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции информируют об ограничениях движения автобусов при проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, будет запрещен въезд автобусов, в том числе — осуществляющих перевозки пассажиров в международном сообщении, регулярные перевозки пассажиров по межрегиональным маршрутам, перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд, в следующие города:

— с 1 июня по 17 июля — в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи;

— с 1 по 30 июня — в Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск.

Въезд автобусов на территорию этих городов в период проведения ЧМ будет осуществляться при соблюдении обязательных требований:

— техническое состояние транспортного средства должно соответствовать требованиям ПДД и требованиям техрегламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств;

— уведомлении перевозчиком (водителем) автономной НКО «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года Российской Федерации» и передачи сведений в соответствующие территориальные органы Министерства внутренних дел.

Пензенская Госавтоинспекция просит водителей ТС категории «Д» отнестись с пониманием к проведению проверочных мероприятий.


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