В Пензе решат проблему несанкционированной парковки большегрузов

12 мая в мэрии Пензы обсудили вопросы, связанные с ремонтом теплосетей, пожарной безопасностью и несанкционированной парковкой большегрузов.

«Начался сезон ремонта тепловых сетей, сопровождаемый перебоями с подачей горячей воды. Важно, чтобы жителей преждевременно информировали о возможных отключениях. Ответственные за выполнение работ должны заранее предупреждать управляющие компании, ТСЖ, ЖСК», — подчеркнул глава администрации города Виктор Кувайцев.

Он акцентировал внимание на обеспечении пожарной безопасности на территории областного центра, указав на необходимость качественного выполнения противопожарных мероприятий.

Также Виктор Кувайцев затронул проблему несанкционированной парковки большегрузного транспорта.

«Если легковой автомобиль, оставленный в неположенном месте, можно эвакуировать, то с большегрузами сложнее. Они снова стали появляться на проспекте Победы, улице Глазунова, Терновского», — отметил мэр.

Он поручил провести комплексную работу по решению данной проблемы.