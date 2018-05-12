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В Пензе обсудили реализацию проекта «БКД» с подрядчиками

12 мая в 13:58 372 просмотра
«Департамент ЖКХ г. Пензы» Денис Леонтьев провел совещание с представителями подрядных организаций, осуществляющих ремонт дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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12 мая в Пензе и. о. директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Денис Леонтьев провел совещание с представителями подрядных организаций, осуществляющих ремонт дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Началось совещание с замечаний технического надзора, с которым заключен контракт на обеспечение контроля за качеством ремонтных работ. Подрядчикам напомнили, что при установке бортовых камней следует их не скалывать, а проводить спиливание, после чего — замазывать швы бетоном», — сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Также представитель технадзора обратил внимание на необходимость качественного защемления бортового камня.

Подрядчики отметили, что проведению полноценного фрезерования покрытия и асфальтирования мешают оставленные на проезжей части машины. Денис Леонтьев поручил специалистам департамента заняться этим вопросом.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/proshlo_soveshchanie_s_podryadchikami_proekta_bezopasnye_i_kachestvennye_dorogi/

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