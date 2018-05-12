Автоэкспедиция: Самая большая сельская мечеть в России

Мечеть имени Султана Делимханова в селе Джалка Гудермесского района Чеченской Республики была открыта в августе 2011 года в честь празднования 60-летия первого главы республики — Ахмата Кадырова. Мечеть рассчитана на 5000 человек, что делает ее не только самой большой сельской мечетью в России, но и вообще одной из самых крупных мечетей в нашей стране. На столь же значимое количество молящихся рассчитаны, для примера, такие известные российские мечети, как Соборная мечеть Санкт-Петербурга (в свое время — главная мечеть Российской империи) или новая строящаяся уфимская мечеть «Ар-Рахим» (которая в будущем обещает стать самой высокой мечетью Европы).

Главная же мечеть всего региона — мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, по вместительности всего в два раза больше. Мечеть имени Султана Делимханова находится недалеко от федеральной автодороги «Кавказ» (P-217), на участке, соединяющем столицу Чеченской Республики и город Гудермес. Большие красивые арки перед въездом на парковку мечети и гигантская надпись на арабском языке, хорошо видимая с дороги, добавляют мечети в селе Джалка дополнительной привлекательности, превращая, по сути, простую сельскую мечеть в одну из заметных достопримечательностей всей Чечни.

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