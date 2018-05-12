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Автоэкспедиция: Самый глубокий каньон в России и Европе

12 мая в 15:29 244 просмотра
, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, сталл Сулакский каньон — самый глубокий каньон в России и в Европе.

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17 рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) Денис Симонов, сталл Сулакский каньон — самый глубокий каньон в России и в Европе.

Сулакский каньон, разделяющий Гимринский и Салатавский хребты величественным ущельем общей протяжённостью 53 километра, — одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Глубина каньона местами достигает 1920 метров. Так что по показателю глубины Сулакский каньон значительно превосходит знаменитый американский каньон Колорадо и уступает только самому глубокому каньону в мире — каньону Котауаси в Перу.

Ярко-бирюзовая река Сулак (цвет воды которой действительно завораживает) во времена Советского Союза была перекрыта каскадом гидроэлектростанций. Крупнейшая из которых — Чиркейская ГЭС (самая большая ГЭС на Северном Кавказе) образовала огромное и очень красивое Чиркейское водохранилище (названное в честь затопленного аула Чиркей), расположенное на отметке 335 метров над уровнем моря.

В настоящий момент Сулакский каньон — это один из самых посещаемых туристических объектов Республики Дагестан. Однако и один из самых опасных — высокие обрывы, острые скалы, сильные ветра и отсутствие заграждений по краям каньона не раз приводили к трагическим происшествиям. Но несмотря ни на что увидеть ошеломляющие виды Чиркейского водохранилища и головокружительные панорамы Сулакского каньона, несомненно, стоит — аналогов такой красоты мало найдется и у нас в России, и за ее пределами.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: Фото Дениса Симонова

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