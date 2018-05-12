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Кувайцев проверил противопожарную безопасность в Заре

12 мая в 17:36 218 просмотров
, как в микрорайоне Заря организованы противопожарные мероприятия.

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12 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как в микрорайоне Заря организованы противопожарные мероприятия.

По словам начальника городского управления по делам ГОЧС Алексея Михайлова, для предупреждения возникновения ЧС, обусловленных природными пожарами, на территории Пензы были организованы работы по обновлению и созданию минерализованных полос.

«На сегодняшний день в городе опахано порядка 56 километров. Необходимые мероприятия проведены в поселках Заря и Нефтяник, на улицах Зеленодольской, Юго-Западной, в микрорайоне Междуречье», — сообщил он.

Противопожарная обстановка находится на контроле управления.

«Профилактика пожаров — это не только создание препятствий, способных локализовать очаг возгорания, но и, прежде всего, ответственность жителей. Важно понимать, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров в неприспособленных для этого местах может привести к необратимым последствиям», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также мэр посетил пункт муниципальной пожарной охраны. В рамках визита обсуждалась возможность увеличения штата сотрудников данного пункта.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_izuchil_pozharnuyu_obstanovku_v_mikrorayone_zarya/

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