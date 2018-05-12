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Внук самой старой пенсионерки в России рассказал о ее жизни

12 мая в 16:54 216 просмотров
, 128-летней жительницы Чечни Коки Истамбуловой, рассказал о ее семье.

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Внук самой старой пенсионерки в России, 128-летней жительницы Чечни Коки Истамбуловой, рассказал о ее семье.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

«Мы живем в селе Братское, Надтеречном районе республики. За бабушкой ухаживаем мы с женой, помогают двое наших детей. Бабушка имеет хорошую память, любит рассказывать разные истории и факты из своей жизни. Например, помнит, где была сельская мечеть до революции, рассказывает о послереволюционном периоде, о тяготах жизни, о работе в колхозе.

Во время выселения она потеряла своих детей, в живых осталась лишь дочь Тамара, моя мать. Она умерла в 2013 году», — рассказал внук долгожительницы.

Напомним, имя самой старой пенсионерки в России ранее назвали в ПФР.


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