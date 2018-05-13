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Бековские соревнования по мотокроссу собрали почти 200 участников

13 мая в 10:20 352 просмотра

В Бековском районе Пензенской области состоялись соревнования по мотокроссу. Их открыл губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что имена пензенских спортсменов известны по всему миру.

«В Пензе спорт любят, пензенская земля подарила Советскому Союзу и России десятки чемпионов в различных видах спорта: плавании и прыжках в воду, борьбе, спортивной и художественной гимнастике. И, конечно, мы гордимся тем, что на пензенской земле очень достойная школа мотокросса, которая была создана много лет назад Василием Бочкаревым. Мы поддерживаем и развиваем традиции, заложенные ранее», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил особую благодарность бизнесу, который способствует развитию мотоспорта, прежде всего, — руководству Бековского сахарного завода, сообщает пресс-центр облправительства.

Также глава региона пожелал участникам и болельщикам удачи и хорошего настроения.

«Вы любите спорт, всегда находите время участвовать в соревнованиях. Спасибо вам за то, что приехали в Пензенскую область из 24 городов России. Мы рады видеть вас всех. Желаю вам сегодня успешных состязаний, чтобы вы никогда не получали травм и всегда достигали тех высоких результатов, к которым стремитесь», — сказал Иван Белозерцев.

Всего в чемпионате и первенстве Пензенской области принимают участие около 200 спортсменов, отметили в пресс-центре.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/sport/83367/

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