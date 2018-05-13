Бековские соревнования по мотокроссу собрали почти 200 участников

Глава региона подчеркнул, что имена пензенских спортсменов известны по всему миру.

«В Пензе спорт любят, пензенская земля подарила Советскому Союзу и России десятки чемпионов в различных видах спорта: плавании и прыжках в воду, борьбе, спортивной и художественной гимнастике. И, конечно, мы гордимся тем, что на пензенской земле очень достойная школа мотокросса, которая была создана много лет назад Василием Бочкаревым. Мы поддерживаем и развиваем традиции, заложенные ранее», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил особую благодарность бизнесу, который способствует развитию мотоспорта, прежде всего, — руководству Бековского сахарного завода, сообщает пресс-центр облправительства.

Также глава региона пожелал участникам и болельщикам удачи и хорошего настроения.

«Вы любите спорт, всегда находите время участвовать в соревнованиях. Спасибо вам за то, что приехали в Пензенскую область из 24 городов России. Мы рады видеть вас всех. Желаю вам сегодня успешных состязаний, чтобы вы никогда не получали травм и всегда достигали тех высоких результатов, к которым стремитесь», — сказал Иван Белозерцев.

Всего в чемпионате и первенстве Пензенской области принимают участие около 200 спортсменов, отметили в пресс-центре.