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На реконструкцию пензенских мостов могут выделить федеральные деньги

13 мая в 11:12 436 просмотров
«Безопасные и качественные дороги».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с исполняющим обязанности министра транспорта России Максимом Соколовым. Главным вопросом обсуждения стала реализация в регионе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор доложил и. о. министра о том, что все необходимые конкурсные процедуры 2018 года проведены в срок, подрядные организации приступили к работе.

Рассматривая перспективы развития транспортной системы города Пензы, стороны обсудили возможности реализации двух масштабных проектов реконструкции мостовых сооружений областного центра — Бакунинского и Бригадирского мостов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Иван Белозерцев обратился к Максиму Соколову с просьбой о поддержке данных проектов и выделении из федерального бюджета средств на их воплощение в жизнь.

Напомним, что проекты были презентованы руководителю Министерства транспорта РФ в ноябре 2017 года в рамках его визита в регион.


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