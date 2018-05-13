В Кривозерье завершают строительство ливневой канализации

Работы на объекте близятся к завершению. На сегодняшний день выполнен монтаж и обвязка очистных сооружений, ведется обсыпка вертикальной планировки земельного участка, сообщает пресс-служба администрации города.

«Походит срок сдачи объекта, проконтролируйте, чтобы к этому времени благоустройство было восстановлено в полном объеме», — поручил ответственным лицам Виктор Кувайцев.

Параллельно со строителями в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» деятельность осуществляют специалисты дорожной организации «Пензадорстрой». В настоящее время они выполняют установку бордюрного камня.

Напоминаем, что благодаря строительству ливневой канализации отвод воды будет обеспечен не только с приусадебных участков, но и с проезжей части.