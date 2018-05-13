Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
Неудивительно, что Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — А. Ренуар
Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники
Вам будет интересно
Наши новости
В Бековском районе женщину задушили веткой и не заметили
В Пензенской области за коррупцию уволили 17 депутатов
К делу главврача пензенской станции переливания крови подключилось УФАС
Житель Шемышейки зарезал пьяного друга и накрыл его тело матрасом
Житель Чаадаевки получил срок за распространение порнороликов
В Пензе ночью произошел налет на торговый павильон
В Пензе дачные воры нанесли собственнику ущерб на 16 тысяч рублей
Пензенец пригласил незнакомца выпить и остался без компьютера
Кузнечанин залез в чужую квартиру в поисках наркотиков
В Пензе главврач областной станции переливания крови попала под статью

Через несколько лет из колонии выйдет мокшанский убийца

13 мая в 12:43 486 просмотров
, который зарубил топором знакомого.

" data-title="Через несколько лет из колонии выйдет мокшанский убийца — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области вынесли приговор 30-летнему мужчине, который зарубил топором знакомого.

Происшествие случилось в феврале 2018 года в селе Нечаевка Мокшанского района. Следствие установило, что мужчина вернулся ночью домой и увидел, что там выпивают четверо местных жителей, а также незнакомый ему человек. Хозяин жилища присоединился к компании. При этом матери не было, она куда-то ушла.

Когда наступило утро, все разошлись по домам, а новый знакомый остался. С хозяином они продолжили пить. Как только спиртное закончилось, мужчина попросил гостя уйти, но тот отказался. Мужчины поругались, их ссора переросла в драку.

«Хозяин дома несколько раз ударил гостя ногой по пояснице и голове, затем начал сдавливать руками его шею. Потом он взял топор, лежащий около печи, и начал наносить им множественные удары по голове и телу жертвы. Мужчина после первых ударов упал на пол. Остановился злоумышленник лишь тогда, когда понял, что потерпевший не подает признаков жизни», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%81%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9-367473/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...