Через несколько лет из колонии выйдет мокшанский убийца

Происшествие случилось в феврале 2018 года в селе Нечаевка Мокшанского района. Следствие установило, что мужчина вернулся ночью домой и увидел, что там выпивают четверо местных жителей, а также незнакомый ему человек. Хозяин жилища присоединился к компании. При этом матери не было, она куда-то ушла.

Когда наступило утро, все разошлись по домам, а новый знакомый остался. С хозяином они продолжили пить. Как только спиртное закончилось, мужчина попросил гостя уйти, но тот отказался. Мужчины поругались, их ссора переросла в драку.

«Хозяин дома несколько раз ударил гостя ногой по пояснице и голове, затем начал сдавливать руками его шею. Потом он взял топор, лежащий около печи, и начал наносить им множественные удары по голове и телу жертвы. Мужчина после первых ударов упал на пол. Остановился злоумышленник лишь тогда, когда понял, что потерпевший не подает признаков жизни», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.