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В Пензенской области проведут капремонт дорог к 39 селам (видео)

13 мая в 17:59 192 просмотра
, оборудуют 18 пешеходных переходов и установят фонари на 22 километрах улиц и автодорог.

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В 2018 году в Пензенской области отремонтируют и реконструируют более 500 километров автомобильных дорог, оборудуют 18 пешеходных переходов и установят фонари на 22 километрах улиц и автодорог.

Сельским магистралям подрядчики уделят особое внимание. С рядом поселков и деревень наладят транспортное сообщение. Капитально отремонтируют дороги к 39 селам, где проживают свыше 20 тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».

«Если в прошлом году были субсидии в 123 миллиона, то в этом - 400 млн. Это субсидии муниципалитетам на приведение дорог в нормативное состояние. Также мы строим дороги к девяти объектам. У нас их около 80, которые не соединены дорогами с твердым покрытием с нашей региональной сетью. Я думаю, что в течение пяти лет мы эту проблему решим», — сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Сейчас дорожные компании также проводят мелкоямочный ремонт. После зимы дефекты появились на свыше 140 тысячах квадратных метров дорог. Ремонтом автомагистралей ежедневно занимаются около 300 рабочих. Работы планируют завершить до 15 мая.


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